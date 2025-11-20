「幽霊粒子」を探す地中７００ｍの秘密基地、列車で１５分

「ニュートリノ（中性微子）の質量差を、従来研究より１.５〜１.８倍の精度で測定することに成功した」１８日、中国広東省江門市の「江門地下ニュートリノ観測所（ＪＵＮＯ）」を訪れた。ＪＵＮＯの曹駿副報道官は、東亜（トンア）日報、ＮＨＫ・共同通信、ロシアの国営メディアＲＴなど各国メディアに最新の研究成果を公開し、「中国が宇宙および物理理論の研究で世界の先頭に立つだろう」と自信を示した。ニュートリノは極めて質量が小さく、電荷を帯びていないため物質とほとんど反応しない。「幽霊粒子」と呼ばれるほど観測が難しい。ビッグバン（宇宙大爆発）後、宇宙全体に広がり、恒星内部の核反応や超新星爆発など多様な天体現象に関わっていることが知られている。中国は宇宙誕生の秘密を含むとされるニュートリノ研究で、注目すべき成果を挙げている。地下７００メートルの観測施設へ向かうには、地上から斜め方向に延びる１.３キロの区間を走る専用列車に乗り、約１５分かけて下っていかなければならなかった。坑道沿いに設置された電気・排水設備、分析装置室を通り抜けると、中央部にある主要観測装置に到着した。直径３５.４メートルのアクリル球型観測装置の内部には、特殊な液体シンチレーターが満たされていた。ニュートリノがこの液体を通過すると微弱な光が発生し、球面を覆う数万個のセンサーがその光を検出する仕組みだ。中国科学院の王貽芳院士は「地下は宇宙および自然の放射線の干渉を最大限排除できる場所だ」と説明した。ニュートリノは一般には馴染みが薄いが、研究した科学者がこれまで４度ノーベル物理学賞を受賞しているように、物理学の主要分野だ。かつて米国、日本、西欧が研究を主導してきたが、近年は中国も大きな成果を挙げている。中国は２００８年、従来より高精度かつ大規模な次世代ニュートリノ観測施設の構想を立て、１５年に着工。１０年間で総額２７億人民元（約５６００億ウォン）を投じ、今年８月にＪＵＮＯを初めて公開した。曹氏は「素粒子物理学、天体物理学、宇宙論で提起されてきた難題を解決し、宇宙を理解することに貢献する」と強調した。日本も、現在稼働中のニュートリノ観測装置「スーパーカミオカンデ」を改良した「ハイパーカミオカンデ」を２７年中に公開する方針だ。米国はＪＵＮＯよりさらに大規模な検出器「ＤＵＮＥ」を、３０年以降に稼働させる計画だ。金喆仲 tnf@donga.com