自治体の資産売却に専門機関を設置へ、５年ごとに総点検

政府と国会は、地方自治体の資産が不適切に売却される事態を防ぐため、専門機関を指定し、５年ごとに地方自治体資産の総合調査を実施する方針だ。最近、地方自治体の資産の相当額が随意契約で安値売却され、売却代金が財政赤字の補填に使われているとの指摘（本紙１７・１８日付Ａ１面）を受けた措置だ。行政安全部（行安部）の関係者は１８日、「地方自治体が資産を適正価格で売却できるよう支援し、関連制度を体系的に研究する専門機関を導入する」と述べた。国有資産は企画財政部－調達庁－韓国資産管理公社（ＫＡＭＣＯ）の一元体系で売却・管理されているが、地方自治体の資産（共有資産）は担当職員が１～２人の体制で専門性が不足しているとの指摘があった。現況を５年ごとに精密調査するなど、管理も強化する。昨年初めて行われた全国総点検では、土地台帳と現況が一致しないケースが１６２万件に上った。人工知能（ＡＩ）や航空写真を活用して、無断占有地や異常な取引パターンなどの「異常兆候」を常時自動で検知するシステムも導入する。政府は国会と協議し、こうした内容を盛り込んだ共有資産法改正案を年内に発議する計画だ。地方自治体の遊休資産データベース（ＤＢ）も統合プラットフォーム「共有資産ポータル」で一元化する。各地方自治体のホームページにエクセル形式で散在する資料をまとめ、土地・建物台帳、登記簿情報を自動照合して誤りを洗い出す仕組みを構築する。売却代金の使途も、短期の財政補填ではなく、長期の成長基盤づくりに振り向けるよう誘導する。これまで地方自治体は売却収入を基金化せず一般会計に吸収し、現金給付など短期性事業に使う例が多かった。行安部は、売却代金で基金を造成することを奨励し、資産を適正に売却し、適切に活用した自治体を選定して表彰する計画だ。チョン・ナムヒョク記者 ソ・ジウォン記者 forward@donga.com