金恵京夫人の故郷まで配慮したＵＡＥ、昼食会で「朴達峠」を演奏

１８日（現地時間）、韓国とアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首脳会談直後に行われた国賓昼食会では、歌手・羅勳児（ナ・フンア）の「泣きながら越える朴達峠（パクタルジェ）」が演奏された。ＵＡＥ側が李在明（イ・ジェミョン）大統領の妻、金恵京（キム・ヘギョン）氏の故郷（忠清北道忠州）を配慮した、細やかな儀典だった。朴達峠は忠州（チュンジュ）から堤川（チェチョン）へ向かう途中にある峠だ。１９日、韓国大統領室によると、ＵＡＥ音楽隊はＵＡＥ大統領官邸で開かれた昼食会の公演で、「泣きながら越える朴達峠」とともに、歌手ヘ・ウンイの「第３漢江（ハンガン）橋」なども演奏した。大統領室のキム・ナムジュン報道官は定例会見で、「『泣きながら越える朴達峠』は、夫人の故郷にある地域を題材にした曲であるため選定したと聞いている」とし、「『第３漢江橋』は橋が両国をつなぐ架け橋を象徴するという意味で演奏された」と説明した。これに先立ち、ＵＡＥのムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領は首脳会談で、父親のザーイド初代大統領がアブダビで橋を建設した際、韓国企業を施工社に選んだという逸話を紹介した。ただし金氏は、同じ時間帯に開かれた「ＵＡＥ所在大学の韓流同好会」会員との懇談会に出席していたため、国賓昼食会には参加できなかった。金氏はこの席で、「文化交流は産業的・商業的に映るかもしれないが、結局は人と人との交流が核心だというのが大統領の哲学だ」と述べた。金氏は同日、ＵＡＥ大統領官邸で開かれた文化交流行事には李氏とともに出席した。金氏は、ソプラノの曺秀美（チョ・スミ）氏が南北分断の痛みを込めた歌曲「懐かしい金剛山（クムガンサン）」を歌った際、涙ぐむ姿も見せた。金氏と曺氏はソンファ芸術高校の同窓で、プライベートでは金氏が曺氏を「先輩」と呼ぶという。大統領の外遊のたびに現地で韓国文化関連イベントに積極的に参加してきた金氏は、今回の訪問でも１９日、在ＵＡＥ韓国文化院で開かれたハラールＫフード広報イベントに出席した。申圭鎭 newjin@donga.com