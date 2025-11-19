第２四半期の建設業雇用が１４万人減　７四半期連続の後退

今年第２四半期（４～６月）の賃金労働者の雇用増は約１１万１０００人にとどまり、統計開始以来２番目の低さとなった。建設業や製造業で雇用の低迷が続くなか、２０歳以下の雇用は１３万人以上減少し、若年層の雇用の落ち込みが続いた。１８日に国家データ庁が発表した賃金労働者の雇用動向によると、第２四半期の賃金労働者数は２０９５万件で、１年前より１１万１０００件増加した。過去最低を記録した今年第１四半期（１～３月・１万５０００件）に続き、増加幅としては過去２番目の低さである。雇用件数は、就業者数とは異なり、労働者が就いている雇用ポジションを指す。例えば、平日は会社で勤務し、週末には学習塾で講師として働く場合、就業者は１人だが雇用件数は２件となる。四半期ベースの賃金労働雇用は、四半期の中間月を基準としている。雇用市場で大きな比重を占める建設業と製造業の低迷が続いた。第２四半期の建設業の賃金労働雇用は前年同期比１４万１００0件減少し、７四半期連続の減少となった。製造業の雇用者数も第１四半期（－１万２０００件）に続き１万３０００件減少した。これは若年層の雇用減少につながった。２０歳以下の雇用者数は前年同期比で１３万５０００件減少し、全年齢層の中で最も大きな減少となった。製造業（－２万２０００件）、情報通信業（－２万１０００件）、建設業（－２万１０００件）などで雇用が減少した。２０歳以下の雇用者数は２０２２年第４四半期（－３万６０００件）以降、１０四半期連続で減少している。一方、保健・社会福祉業の雇用は１３万４０００件増加し、第１四半期（１０万９０００件）より増加幅が拡大した。保健・社会福祉業を中心に６０歳以上の雇用も２３万５０００件増加し、全年齢層の中で最大の増加となった。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com