盗難事件発生のルーヴル、老朽化で一部の展示室を閉鎖

最近、宝飾品の盗難事件が発生したフランスのルーヴル美術館が、建物の安全性の問題を受け、展示室の一部を閉鎖した。ルーヴル美術館は１７日（現地時間）、安全上の理由から陶磁器展示室「カンパナ・ギャラリー」を一時閉鎖すると発表した。美術館によると、最近行われた安全診断の結果、職員用オフィスとして使われている同ギャラリー上階の床を支える梁に脆弱性が確認されたという。美術館側は「２階の床は複雑な建築設計と、１９３０年代に行われた構造・改修工事の影響で弱点が生じていると推定される」と説明し、近日中に精密診断と補強工事を実施する方針を示した。カンパナ・ギャラリーは１９１８年に開館し、その後、複数回にわたって展示空間の近代化工事が行われてきた。２０２３年の再開館以降は、ギリシャ陶磁器の展示室として使用されている。施設の老朽化と財政難に悩む同館では、先月１９日に王室宝飾品展示室「アポロン・ギャラリー」で宝飾品８点が盗まれる事件が発生したばかりだ。ロランス・デ・カール館長は今年１月、「館内の一部空間は防水が不十分であったり、大きな温度変化により作品保存が危険な状態にある」との声明を公表していた。イ・ジユン記者 asap@donga.com