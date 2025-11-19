金恵景夫人、ヒジャブ着用でＵＡＥのモスクを訪問

李在明（イ・ジェミョン）大統領の妻の金恵景（キム・ヘギョン）氏は１７日（現地時間）、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の初代大統領の霊廟があるイスラム寺院を訪れるにあたり、イスラム文化圏の女性が頭に巻く「ヒジャブ」を着用した。相手国の文化を尊重する意味を込めたものだと、韓国大統領室は説明した。就任後初の国賓訪問国であるＵＡＥに同日到着した李大統領夫妻は、首都アブダビで最初の予定として、ＵＡＥの国立墓地にあたるワハト・アル・カラマと、ザーイド初代大統領の霊廟があるグランド・モスクを訪れた。黒のスーツ姿で同日の日程に臨んだ金氏は、グランド・モスクでは頭部と首を覆う白色の「シャイラ」（ヒジャブの一種）をまとい、李氏に同行した。中東でも比較的開放的な国家に属するＵＡＥでは、ヒジャブ着用は義務ではない。現地女性の多くは着用しているものの、着用しない一部の若い女性もいるという。ただし、モスクや追悼施設を訪れる際には、原則としてヒジャブを着用することが求められる。金氏は同日、ＵＡＥをはじめサウジアラビア、カタールなど湾岸地域の国家の女性が多く身につける「シャイラ」を着用した。これまで大統領や大統領夫人もイスラム宗教施設を訪問する際にはヒジャブを着用してきた。朴槿恵（パク・クンヘ）元大統領と文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の妻の金正淑（キム・ジョンスク）氏も、それぞれ２０１５年と１８年にＵＡＥのグランド・モスクを訪れた際、白いヒジャブを身につけた。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏は、２３年に同モスクを訪れた際、黒のヒジャブを着用した。申圭鎭 newjin@donga.com