ステルス戦闘機とドローンが編隊飛行、中国軍が映像を初公開

中国が１１日、レーダー探知を回避する「ステルス」機能を備えた攻撃型無人機（ドローン）と最新鋭戦闘機が共同作戦を行う様子を公開した。人工知能（ＡＩ）を組み合わせたドローン開発を加速させている中国が、攻撃型ドローンと戦闘機の編隊飛行を公開したのは初めてだと、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが伝えた。中国軍が同日公開した空軍創設７６年の広報映像には、攻撃型ドローンＧＪ１１が中国の第５世代ステルス戦闘機Ｊ２０、電子戦機Ｊ１６Ｄと並んで飛行する場面が収められていた。ＧＪ１１は三角形の飛行隊形を先導し、戦闘機よりも目標物に接近して任務を遂行する点が強調された。ＧＪ１１はステルス機能に加え、精密誘導兵器を搭載し、空中偵察と攻撃を同時に行うことが可能なドローンだ。２０１９年の中国建国記念日の軍事パレードで初めて公開され、今年９月３日の抗日戦勝８０年の軍事パレードにも登場した。編隊飛行に参加した３機の組み合わせにも関心が集まった。中国の軍事専門家、宋忠平氏は中国の英字紙「グローバル・タイムズ」とのインタビューで「ＧＪ１１が強力な貫通兵器を備えたＪ２０の攻撃力を大幅に拡張し、電子戦機であるＪ１６Ｄが敵の防空網やレーダーを無力化する」と説明した。ただし、有人・無人戦闘機の協働作戦はまだ訓練段階にあり、実戦配備までには時間がかかるとの分析も出ている。金喆仲 tnf@donga.com