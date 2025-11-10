定年６１歳なら退職５万人が１年先送り　国家データ庁が試算

最近、労働界を中心に法定定年を６５歳に延長すべきだとの要求が続く中、定年を現行の６０歳から６１歳に１年延ばす場合、５万人を超える正規職高齢労働者の退職時期が後ろ倒しになると推算された。９日、国家データ庁によると、１９６４年生まれの常用労働者数は、５９歳だった２０２３年の２９万１０００人から、６０歳となった昨年は２３万７０００人へと５万５０００人減少した。常用労働者は１年以上継続して働くと予想される就業者で、一般的に安定した正規職を意味する。１９６０～６４年生まれの常用労働者数は、５９歳から６０歳へ移る際に平均５万６０００人減少した。減少率は２０．１％だった。法定定年に到達し定年退職することでその数が急減したためだ。定年が現行の６０歳から６１歳へ１年延びれば、５９～６０歳区間で見られた労働者減少が６０～６１歳区間に後ろ倒しになる見通しだ。企業が５万６０００人の高齢正規職を１年間追加で雇用することになるという意味だ。これは企業の人件費負担を増やし、新規採用を減らす結果につながり得る。韓国銀行は、定年延長で高齢層の労働者が１人増える場合、若年層労働者は約１人減少するとの分析を示した。成均館（ソンギュングァン）大学経済学科の趙俊模（チョ・ジュンモ）教授は「１０年前に６０歳定年が義務化された時とは異なり、今は人工知能（ＡＩ）という変数が登場した」とし、「定年延長がＡＩへの代替を促進し、若年雇用への影響は以前よりさらに厳しくなるだろう」と指摘した。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com