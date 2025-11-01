尹前大統領「金建希が何ですか、『夫人』を付けなさい」 　法廷で特検の呼称省略に声を荒げる

「非常戒厳」直後に大統領警護処に暗号化電話サーバーの削除を指示した疑惑を受ける尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が、「警護処はマニュアルに従って業務を行った。実際には削除されていない」と主張した。尹氏は４カ月ぶりに出廷し、翌日も続けて法廷に現れて容疑を否認した。「内乱特検」を担当する趙垠奭（チョ・ウンソク）特別検察官が尹氏の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏を敬称なく言及すると、「金建希が何ですか」と声を荒げる場面もあった。３１日、ソウル中央地裁刑事合議３５部（白大鉉部長判事）で開かれた特殊公務執行妨害などの訴訟で、尹氏は「暗号化電話サーバーの通話履歴は２日で削除されるものではない」と述べ、「警護目的のため一定期間保持する。削除は行われない」と主張した。警察の捜査結果によると、非常戒厳直後の昨年１２月６日、尹氏と洪壮源（ホン・ジャンウォン）前国家情報院第１次長、金峰植（キム・ボンシク）前ソウル警察庁長らの暗号化電話サーバー情報が遠隔で削除されたことが確認された。内乱特検は、尹氏がキム・ソンフン前警護処次長らに通話履歴の削除を指示したと見ている。これに対し、尹氏側は削除が行われていない以上、指示する理由はないと反論した。同日、証人として出廷したキム氏は、尹氏が暗号化電話サーバーの削除周期を尋ねたとし、「２日で削除されると言ったところ、それ以上何も言わず電話を切った記憶がある」と証言した。さらに「『捜査を受ける人々のことだ、暗号化電話をそのままにしておけるか？措置しなければならない』と言った」と述べた。ただし、「措置」が削除を意味するのかという質問には、「第三者の手に渡っても使用できないようにするセキュリティ措置」と答えた。尹氏は「警護処も規定に従って業務を行う」とし、「何か事故が起きれば調査するため、保護（セキュリティ措置）が必要だということだ」と説明した。法廷では尹氏が逮捕状執行の阻止を指示したかどうかも争点となった。特検側は「家宅捜索に関して被告人が懸念している趣旨の発言を当時大統領夫人であった金建希がキム氏にテレグラムで伝えている内容がある」と主張。「当時被告人は家宅捜索を阻止しようとする認識があった」と述べた。尹氏は「妻が心配してメッセージを送ったかもしれないが、検察に２６年間いた経験上、軍事保護区域（大統領官邸）の家宅捜索執行は不可能であり、やったこともない」と反論した。さらに「捜査機関が大統領の居住地に入って家宅捜索することは我が国の歴史にないことであり、そのことを言ったのだ」と述べ、「私がそれ（大統領官邸の家宅捜索）を心配する理由はない」と述べた。そして「いや、いくら（大統領職を）退任したとはいえ、金建希が何ですか。『夫人』を付けるべきだ」と声を荒げた。ソン・ヘミ記者 1am@donga.com