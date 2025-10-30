孫興慜、米国での初優勝を狙う

孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ、写真）がプロキャリア２度目の優勝カップを目指すレースを始める。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）は３０日午前１１時３０分、オースティンとＭＬＳカッププレーオフ（ＰＯ）１回戦（３戦２勝方式）第１戦のホームゲームを行う。ＭＬＳは欧州リーグと異なり、ＰＯを戦ってチャンピオンを決める。西カンファレンス３位のＬＡＦＣは６位オースティンとカンファレンス準決勝進出を懸けて対戦する。今年５月、トッテナム・ホットスパー（イングランド）でＵＥＦＡヨーロッパリーグにてプロ初優勝を達成した孫興慜は、５カ月ぶりに２度目の優勝に挑む。オースティンは１３日、ＬＡＦＣのリーグ戦６連勝を止めたチームだった。当時、「フンブ・デュオ」の孫興慜とデニス・ブアンガ（３１・ガボン）が代表戦日程のため不在だったＬＡＦＣは０－１で敗れた。スティーブ・チェルンドロＬＡＦＣ監督（４６・米国）は、リーグ戦９ゴールの孫興慜と２４ゴールを挙げたブアンガがともに出場可能な今回のＰＯ対戦では違う結果を生み出すと強調。ＰＯ１回戦の記者会見で「今回の試合では非常に脅威的なＬＡＦＣを見ることになるだろう」と話した。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com