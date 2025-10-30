「自我を持たない」ＭＺ暴力団、１８億ウォンの投資詐欺

「１．自我を持たない。２．命令に従う…」投資諮問会社を名乗り、１８億ウォンをだまし取ったとして逮捕された「ＭＺ（ミレニアル＋Ｚ世代）暴力団」グループの行動指針だ。京畿（キョンギ）北部警察庁の反腐敗・経済犯罪捜査２隊は、このグループの５６人を詐欺と犯罪組織結成の容疑で検挙し、このうち９人を検察に送検したと２９日発表した。警察によると、彼らは２０２３年４月から昨年８月まで、ソウルと京畿道議政府市（ウィジョンブシ）、富川市（プチョンシ）一帯で投資諮問会社を装い、被害者１２７人から約１８億ウォンをだまし取った容疑が持たれている。ほかのリーディングチャットで損失を出した被害者リストを入手し、合法企業であるかのように接近して「未上場公募株を安く買える」と欺く手口だった。投資金を手に入れた後は、姿を消していた。１９９２年生まれから２００４年生まれまでで構成され、ほとんどが友人や先輩・後輩の関係だった。彼らは「言われたことだけを行う」といった行動指針を作り、２年以上組織を運営した。指針は組織の階級秩序を維持するためで、違反すると暴行などの処罰を受ける仕組みだった。特殊部隊出身の幹部が週１回の内部集合教育を行い、結束力も高めた。昨年９月、警察が同組織の事務所を急襲した際、３０代総責任者のアン氏と幹部２人は約１３億ウォンを持ってフィリピンに逃亡した。警察は彼らを国際刑事警察機構（インターポール）を通じてレッド・ノーティスで指名手配し、海外に隠した資産を凍結するため、国内で初めてシルバー・ノーティスの発出も要請した。一方、京畿道始興（シフン）では別の投資リーディングチャットの詐欺組織も逮捕された。この組織は「儲かる」という噂を聞いたＭＺ暴力団グループから強盗被害を受けたことで発覚した。京畿南部警察庁刑事機動隊は、別の３０代のアン氏ら１１人を強盗傷害などの容疑で逮捕し、このうち１０人を拘束送検した。彼らが狙ったのは、３０代のハム氏が総責任者を務める投資リーディングチャット詐欺組織の事務所だった。アン容疑者は「（ハム氏の）リーディングチャット事務所を襲えば、数億ウォンを得られる」という噂を聞き、犯行を計画した。今年３月、組織員１０人とともにマスクと手袋を着用し、凶器を持って事務所に侵入。イ・ハム氏ら２０人余りを暴行・脅迫し、約６４００万ウォン相当の仮想通貨や現金など、計約１億ウォン相当の金品を奪った。警察は４月、「暴力団が違法リーディングチャットを襲った」という情報を入手し、まずハム容疑者グループ３１人を検挙。「未上場株の公募株を代わりに購入して大きな利益を保証する」と称し、被害者４２人から１２億ウォン相当をだまし取った容疑だった。その後、ハム容疑者の組織を襲ったアン容疑者のグループまで一網打尽にした。イ・スヨン記者 水原＝イ・ギョンジン記者 lotus@donga.com