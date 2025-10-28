ハンファオーシャン、第３四半期営業益急増　前年同期比１０倍の２８９８億ウォン

造船業の好調を背景に、ハンファオーシャンの第３四半期（７～９月）の営業利益が前年同期比で大幅に拡大した。売上高は３兆０２３４億ウォン、営業利益は２８９８億ウォンで、それぞれ１２％と１０３２％増加した。営業利益が前年より１０倍以上となったのは、液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船など高付加価値船舶の建造比率が増えた影響とみられる。会社側は「為替相場の下落や外注費増加といったマイナス要因が今年は消えたことで、業績改善の幅が拡大した」と説明した。軍艦や潜水艦など防衛関連の特殊船分野の好調も寄与した。前年第３四半期の特殊船部門の売上高は１９６１億ウォン、営業利益は１３８億ウォンだったが、今年同期にはそれぞれ９１％と１０９％増となり、売上が３７５０億ウォン、営業利益が２８７億ウォンを記録した。この特殊船分野の業績は、今後も上昇傾向が続くと見られる。ハンファオーシャンはＨＤ現代（ヒョンデ）重工業と組み、総額６０兆ウォン規模のカナダ潜水艦導入事業で最終候補２社のうちの一つに選ばれている。年内にはポーランドの潜水艦導入事業にも提案書を提出する予定だ。ただし、第３四半期の業績を前期と比較すると、売上高は８．２％、営業利益は２２．０％減少した。ハンファオーシャン側はこれについて「夏季休暇などで稼働日数が減少した影響だ」とし、「賃金および労使交渉妥結に伴う一時的費用も反映された」と説明した。李沅柱 takeoff@donga.com