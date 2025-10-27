カザフの「ボクシング伝説」ゴロフキン氏、ワールドボクシング会長選に挑戦

カザフスタンの「ボクシング伝説」ゲンナジー・ゴロフキン（４３）がワールドボクシング（ＷＡ）会長選への立候補を正式に表明した。ゴロフキン氏は２５日、自身のＳＮＳで「ワールドボクシング会長候補として出馬できることを光栄に思う」とし、「目標は明確だ。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）から完全に承認され、２０２８年ロサンゼルス五輪、２０３２年ブリスベン五輪、そしてその後もボクシングの地位を確固たるものにすることだ」と記した。ＷＡは、汚職疑惑などでＩＯＣから除外された国際ボクシング協会（ＩＢＡ）に代わって設立された組織。今回の選挙は初代会長ボリス・ファンデルフォルスト（５３・オランダ）が辞任したことを受けて行われる。ＷＡは現在、深刻な財政難に直面している。ゴロフキン氏はプロ通算４２勝１分２敗（３７ＫＯ）の記録を持ち、２０２３年３月に引退したミドル級の伝説的選手。２００４年アテネ五輪７５キロ級銀メダリストで、プロ転向後は世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）のミドル級王者に輝いた。昨年２月からは自国の国家オリンピック委員会（ＮＯＣ）委員長を務めている。ＷＡ会長選は来月、イタリアで開かれる総会で実施される。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com