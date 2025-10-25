文体部長官「体育界の暴力は厳正に処罰」

「体育界は、成果とともに人権も重視するよう変わらなければならない。今後はいかなる暴力も容認できない。」２４日、ソウル麻浦区（マポグ）のスポーツ倫理センターを訪れた崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官は、同センターの職員との懇談でこう述べた。文化体育観光部（文体部）傘下のスポーツ倫理センターは、体育界の人権侵害や暴力、腐敗などに関する通報があった際に調査を行う機関である。文体部が９月の１か月間実施した「スポーツ暴力特別通報期間」では、計１９８件の通報が寄せられた。そのうち人権侵害関連の通報は１０５件に上った。文体部はスポーツ倫理センターや警察庁との連携を強化し、迅速に後続措置を実施する計画だ。崔氏は「人権を尊重する文化を形成し、被害者の声を尊重する体制を構築することは政府の責任である」と強調した。文体部は８月、体育界の暴力追放のため「厳正・厳罰」の方針を発表した。たった一度の暴力行為でも体育界から永久追放（ワンストライク・アウト）されるという認識を浸透させるため、△暴力行為者の体育界への参入阻止、△暴力行為への厳罰、△外部監視体制の強化などの措置を推進することにした。文体部は２２日、選手をシャベルで殴った中学校相撲部指導者について、国民体育振興法に基づき。体育指導者資格を取り消した。これはワンストライク・アウト方針が適用された初の事例である。鄭允喆 trigger@donga.com