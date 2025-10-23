進まぬ研修病院の入院専任医配置、１０施設中３施設のみ

専攻医（インターン、レジデント）が在籍する研修病院１０施設のうち、３施設のみが入院専任専門医制度を運用していることが分かった。入院専任専門医とは、手術や外来診療を行わず、病棟で入院患者の管理業務だけを担当する医師だ。２２日、保健福祉部が国会保健福祉委員会所属の与党「共に民主党」の徐美和（ソ・ミファ）議員の事務所に提出した資料によると、今年８月末時点で全国２１１の研修病院のうち６０病院（２８．４％）が入院専任専門医制度を運用しており、計３７０人が勤務している。研修病院では、専攻医が入院患者管理業務の一部を担っているため、入院専任専門医が追加で投入されると、専攻医の勤務時間を短縮し、人手不足を補うことができる。医療政策をめぐる対立の過程で、専攻医が勤務時間の短縮などを強く要求したことから、入院専任専門医の拡充は専攻医の勤務環境を改善する手段の一つとみなされる。ただし、２０２１年に政府事業として導入された入院専任専門医制度は、運用病院が２０２２年は６７施設、２０２３年は６０施設、昨年は６６施設と、毎年ほぼ同水準で推移している。入院専任医療は、現時点で正式な診療科として開設されていない。このため、入院専任専門医は医師個人のキャリアには大きなメリットがないとの指摘が多い。キョン・テヨン大韓入院医学会長は「正式な診療科として認め、診療貢献度を反映した現実的な診療報酬（健康保険から支払われる診療費）の調整が必要だ」と述べた。パク・ギョンミン記者 mean@donga.com