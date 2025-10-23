ソウル１５の区長、「一方的な土地取引許可区域指定を撤回せよ」

ソウル市の２５自治区のうち１５区の区長が、政府の「１０・１５住宅市場安定化対策」の撤回を求める共同声明を発表した。声明を出したのは主に野党「国民の力」所属の区長、または再開発・再建築事業が活発な地域の首長らで、政府がソウル全域を土地取引許可区域および投機過熱地区に指定した措置について、「地方自治を無視した一方的な決定だ」と反発している。ソウル市区庁長協議会（会長・徐康錫松坡区長）は２２日午後、ソウル市庁のブリーフィングルームで記者会見を開き、「政府の包括的規制は地方自治の根幹を損ない、住民の財産権を侵害する措置だ」として、「住宅市場の安定を名目にした過度な規制が、むしろ市場をゆがめる可能性がある」と批判した。同協議会は共同声明で、△土地取引許可区域指定の即時撤回または最小化、△政府・ソウル市・自治区による３者政策協議体の構成、△現場中心の規制緩和対策の策定を政府に求めた。さらに、「土地取引許可制は私有財産に対する最も強力な制限手段であり、極めて例外的かつ必要な地域に限って『ピンセット型』で適用すべきだ」とし、「今回の指定は、ソウル市および自治区との事前協議なしに一方的に行われた」と指摘した。今回の声明には、松坡（ソンパ）、瑞草（ソチョ）、江南（カンナム）、江東（カンドン）、陽川（ヤンチョン）、銅雀（トンジャク）、龍山（ヨンサン）、鍾路（チョンノ）、中（チュン）、広津（クァンジン）、東大門（トンデムン）、西大門（ソデムン）、道峰（トボン）、麻浦（マポ）、恩平（ウンピョン）の１５自治区が参加または賛同した。これらの地域は、国民の力所属の首長が率いるか、再建築・再開発推進区域が集中しており、土地取引許可区域指定による規制の影響を直接的に受ける地域だ。一方、与党系区長１０人は今回の声明に参加しなかった。徐康錫会長は「政府が地方政府との十分な協議なしにソウル全域を規制地域に指定したのは、自治分権の原則に反する」と述べ、「今回の声明を機に、中央政府と地方政府が協力し、住民の住宅安定と地域均衡発展のための実質的な対策を講じることを望む」と語った。イム・ジェヒョク記者 heok@donga.com