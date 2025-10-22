薛景求さんが「ピョンさん作品で一番面白い」と太鼓判　ピョン・ソンヒョン監督初のブラックコメディ

コンセプトは「少し変わった映画」、キャッチフレーズは「ほのかに戻っていよう」１７日に公開されたネットフリックス（Netflix）映画「グッドニュース」は、こうしたスローガンとともに始まった。２１日、ソウル鍾路（チョンノ）区のカフェでインタビューに応じたビョン・ソンヒョン監督（４５）は、「ブラックコメディは『本当に上手な人しかできないのでは』と思う、監督として夢のジャンルです」と言い、「怖くてずっと挑戦できなかったが、ようやく踏み出しました」と感想を語った。「グッドニュース」は、軽快な編集と感覚的な画面構成という「ビョン・ソンヒョン流演出」が際立つ作品だ。１９７０年、日本赤軍が日本航空機（ＪＡＬ）をハイジャックして北朝鮮への亡命を試みた「よど号事件」を題材にしているが、映画は機内の恐怖には焦点を当てない。事件を収拾にあたる情報機関や軍内部の混乱、ハイジャック犯たちのとんちんかんなやり取りに焦点を当て、独特のユーモアを生み出す。こうした演出は、ビョン氏が前作「キングメーカー」を制作した後に後悔が残ったためだという。最近「キングメーカー」を改めて観たというピョン氏は、「少し恥ずかしかった」とし、「観客に『自分の考えを分かってほしい！』と押し付けすぎた気がする」と振り返った。「今回はメッセージを比喩的に、かつ軽やかに伝えたかった。真面目になりそうなら中盤で崩そうという気持ちでね。今回の映画が終わって一つ満足しているのは、『キングメーカー』での失敗を取り戻せたことです」主演の薛景求（ソル・ギョング）とは、「名もなき野良犬たちの輪舞」（原題は『不汗党：悪い奴らの世界』２０１７年）、「キングメーカー 大統領を作った男」（２０２２年）、「キル・ボクスン」（２０２３年）に続き４度目のタッグとなった。冗談を交えてビョン氏のことを「私の映画の父」と言ったソルさんについて、ピョン氏は「ギョングさんにとって映画の父は李滄東（イ・チャンドン）監督で、私は叔父程度でしょう」と言い、「『不汗党』の結果が信頼につながったのでは」と話した。虚しさや後悔を残した前作とは異なり、「グッドニュース」の撮影を終えた後は解放感を得たというビョン氏。「今回の作品は『自分の代表作になりそうだ』と周囲に話していた」と語った。ソルさんもピョン氏に「あなたの映画で一番面白い」と笑って言ったという。「キョングさんは『不汗党』を初めて観たとき『これって商業映画なの？』と言い、『キングメーカー』のときは『いいね。でも興行は無理そう』と言い、『キル・ボクスン』を観たときは『ビョン・ソンヒョンはＢ級監督』と言われました。ところが今回初めて肯定的な答えをもらえて、とても嬉しかったです」ビョン氏は次作について「やったことのないジャンルに挑むと思う」とし、「自分のスタイルでひねったスリラーかメロドラマではないかな」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com