スウェーデン１部ミエルビュ、創設８６年で初のリーグ優勝　人口８００人の漁村クラブが快挙

「今年のサッカー界最大の事件がスウェーデンで起きた」英ＢＢＣは２１日、スウェーデンのプロサッカー１部リーグ、アルスヴェンスカンのミエルビュＡＩＦが成し遂げた奇跡的な優勝をこう表現した。ミエルビュはスウェーデンの小さな漁村ヘレビークを本拠とするチームだ。ヘレビークの人口は約８００人で、住民全員がスタジアムを訪れても６５００席のホームスタジアムは埋まらない。スター選手もなく、予算規模も小さいため優勝圏外と見られてきたミエルビュは、２０２５シーズン開幕後、強豪を次々と破って旋風を巻き起こし、ついにクラブ創設８６年目で初の優勝を成し遂げた。ミエルビュは同日、イェーテボリとのリーグ第２７節で２－０と勝利。勝ち点を６６（２０勝６分１敗）とし、２位ハンマルビーＩＦ（勝ち点５５）との勝ち点差を１１に広げ、残りリーグ３試合の結果に関係なく優勝を決めた。ミエルビュはクラブ史上初めて欧州チャンピオンズリーグ２次予選出場権も得た。２０１８年に３部リーグで優勝したミエルビュは、翌年に２部リーグ優勝を果たし、１部リーグ入りを果たした。ミエルビュのチーム予算は、スウェーデン最高峰リーグで最多優勝（２４回）のマルメの８分の１にすぎない。３部リーグ時代には破産の危機もあったが、若手選手を育成して移籍させることで収益を上げ、財政危機を乗り越えた。２０２３年にミエルビュで３度目の監督就任を果たしたアンデルス・トルステンソン監督とアシスタントコーチのカル・マリウス・アクスム氏は、後方から攻撃を組み立てるビルドアップやポゼッション維持を重視する戦術で「番狂わせ優勝」を演じた。ミエルビュは今季に４９ゴールを奪う一方で１７失点に抑える「堅守速攻」を披露した。ミエルビュの選手の大半はヘレビーク出身だ。トルステンソン監督はこの地域で教師として、クラブスカウトは郵便配達員として働いた経験がある。ミエルビュのＤＦトム・ペッテルソンは「金もないし本拠も小さいけど、われわれは結束力を武器に誰にでも勝てる」と語った。鄭允喆 trigger@donga.com