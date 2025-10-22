対米輸出、今月１～２０日に２５％急減　関税と秋夕連休の影響

米国の関税政策と秋夕（チュソク、旧暦８月１５日の祝日）連休の影響で、１０月１～２０日の対米輸出が１年前に比べて２４％以上減少したことが分かった。関税庁の２１日の発表によると、今月１～２０日の対米輸出額は４２億３２００万ドルで、昨年同期（５６億１８００万ドル）より２４・７％減少した。操業日数を考慮した１日平均輸出額も約４億３００万ドルで、昨年（４億４９００万ドル）に比べて１０．３％減った。これは、米国の関税措置による影響とみられる。対米輸出は、米国が相互関税措置を本格化した今年４月以降、減少傾向が続いている。今年７月に１．５％の小幅増となったが、８月から再びマイナスに転じた。先月の対米輸出は１０２億６９００万ドルで、前年（１０４億１２０0万ドル）比１・４％減少した。減少は米国だけでなく、中国（９．２％減）、ベトナム（１０．０％減）、欧州連合（ＥＵ、２０．３減）など主要国にも広がった。一方、台湾（５８．１％増）は半導体市場の好調に加え、休日中も一部品目で輸出が続いたため増加したと分析される。品目別では、半導体（２０．２％増）、石油製品（１０．９％増）、船舶（１１．７％増）などが増加した。一方、操業日数の影響を受けやすい乗用車（２５．０％減）や自動車部品（３１．４％減）などは減少した。今月１～２０日の全体輸出は３０１億４５００万ドルで、昨年同期（３２７億１２００万ドル）より７．８％減少した。ただし、操業日数を考慮した１日平均輸出額は２８億７０００万ドルで、昨年（２６億２０００万ドル）より９．７％増えた。今月１～２０日の操業日数は１０．５日で、昨年（１２．５日）より２日少なかった。同期間の輸入は３３０億ドルで、輸入額が輸出額を上回り、貿易収支は２８億ドルの赤字となった。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com