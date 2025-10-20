ピカソ「ギターのある静物画」、展示前に消失

パブロ・ピカソ（１８８１～１９７３）の絵画「ギターのある静物画」（写真）が展示のため輸送中に消失し、スペイン警察が捜査に乗り出した。米ＣＮＮなどが１７日（現地時間）に報じたところによると、この作品は今月９日からスペイン南部グラナダのカハ・グラナダ文化センターで開催される臨時展で公開される予定だった。ピカソは「ギターのある静物」という名称の作品を複数残しており、今回消失した作品は１９１９年に不透明水彩絵具の一種であるグアッシュで描かれ、サイズは横９．８ｃｍ、縦１２．７ｃｍだ。個人収集家が所蔵しており、約６０万ユーロ（約１０億ウォン）相当の保険に加入していたという。カハ・グラナダ財団によると、展示開幕前の３日、運送業者のワゴン車が展示品を積んでマドリードを出発し、会場に到着した。作品は車両から貨物用エレベーターに移され、運送業者の職員全員が同行した。その後、防犯カメラが作動する中、エレベーターから展示会場に搬入された。財団関係者が作品の消失に気付いたのは、週末を過ぎた６日午前だったという。財団は防犯カメラ映像を確認したが、疑わしい点は見つからなかったと明かした。スペイン警察は「捜査が進行中で、盗難美術品の国際データベースに消失した絵画が登録された」と明らかにした。ピカソの作品は過去にも盗難の事例がある。２０１９年、盗難美術品の行方を専門的に追うオランダ人のアルデュール・ブラント氏は、フランス南部沿岸のサウジアラビア有力者のヨットで、２０年前に盗まれたピカソの１９３８年作品「ドラ・マールの肖像」を見つけたことがある。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com