特検「旧統一教会、国民の力の１７市・道党に分割献金」

尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権との癒着疑惑を受けている世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が、第２０代大統領選を前に教団として野党「国民の力」の１７の市・道党に献金していたと、「金建希（キム・ゴンヒ）特検」（閔中基特別検察官）が結論づけた。１９日、旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁の起訴状によると、旧統一教会は２０２２年３～４月、大統領選の前後に、個人が合法的に献金したように装う、いわゆる「分割献金」の形で「国民の力」の１７市・道党協議会の委員長に総額１億４４００万ウォンを寄付した。このため、旧統一教会傘下の５地区長が宣教支援費名目で教団資金を引き出すなど、組織的な献金工作が行われた。特検は、韓氏が尹氏を支持するよう教団首脳部に指示し、こうした工作を企画したと判断した。個人名義の寄付であっても、資金源が法人・団体に関連する資金であれば、政治資金法違反に当たる。また特検は、２２年１１月に政治ブローカー「コンジン法師」ことチョン・ソンベ氏から、翌年の「国民の力」党代表選で特定候補を支援するために信者を入党させてほしいとの要請を受け、韓氏が組織と財政を動員して尹氏やその周辺の政治家を支援することを決定したと見ている。さらに特検は、韓氏が自身のために高価な宝石や高級ブランド品を購入する目的で、教団資金約５億ウォンを横領したと起訴状に明記した。旧統一教会側は同日、声明を出し「事実と異なる」とし、「総裁の役割と財政・行政運営は、別組織と規定によって行われてきた」と反論した。ソン・ユグン記者 big@donga.com