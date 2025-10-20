米国の高関税の波にも、現代自動車は欧州市場で疾走

米国では競合国である日本や欧州連合（ＥＵ）に比べ高い関税率に苦しむ現代（ヒョンデ）自動車が、欧州市場では好調な販売を見せている。前年同期比で２倍以上の販売台数を記録し、注目モデルにも選ばれている。１９日、現代自動車グループなどによると、現代自動車は９月、豪州で計１９６６台を販売した。前年９月比で１０２％の増加となる。この販売実績に支えられ、現代自動車は同地域市場で１〜９月に前年より２８％多い８６０４台を販売し、ブランド順位を６位から３位へと引き上げた。ドイツでも、現代自動車への評価が相次いでいる。現代の小型ＳＵＶ「ツーソン」は、ドイツの自動車専門誌「アウト・モーター・ウント・シュポルト（Auto Motor und Sport）」の環境性能評価で１位を獲得した。また、大型電動専用ＳＵＶ「アイオニック９」も、ドイツの自動車専門記者団で構成される「ＧＣＯＴＹ」が選ぶ「２０２６ドイツのカー・オブ・ザ・イヤ」で「今年のプレミアムカー」に選ばれた。現代自動車は、欧州で人気の高い小型ハッチバックモデル「ｉ１０」や「ｉ２０」など、欧州市場向けモデルを前面に打ち出し、市場攻略を加速させる戦略だ。李沅柱 takeoff@donga.com