前年覇者ドジャース、ＷＳ進出まであと１勝

前年覇者のロサンゼルス・ドジャースは、強力な先発投手陣を武器に、レギュラーシーズンで最高勝率（０．５９９）を記録したミルウォーキー・ブルワーズに３連勝を飾った。２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出まであと１勝に迫った。ドジャースは１７日、ホームで行われたナショナルリーグ優勝決定シリーズ（ＣＳ、７戦４勝制）第３戦で、先発投手タイラー・グラスノーが５回２／３を１失点で好投し、３－１で勝利した。ドジャースは１４日の第１戦でブレイク・スネルが８回無失点、１５日の第２戦では山本由伸が９回１失点の完投勝利を収めており、レギュラーシーズンでブルワーズに６戦全敗だったドジャースは、ポストシーズン（ＰＳ）で３戦全勝の連勝を続けている。この勝利でドジャースは、３連勝したチームのシリーズ勝率９７．６％（４１戦４０勝）に近づいた。大リーグ史上、７戦４勝制のシリーズで３敗を先に喫した後に逆転勝利した例は２００４年のボストン・レッドソックスだけだ。レッドソックスは当年アメリカンリーグ優勝決定シリーズでニューヨーク・ヤンキースに３連敗した後、４連勝した。ドジャースは１－１同点の６回裏、トミー・エドマンの適時打で１点を先取した。その後、リリーフ投手アブナー・ウリーベの牽制ミスで３塁ランナーのフレディ・フリーマンがホームインしてさらに１点を加えた。日本人投手の佐々木朗希は９回に登板し、１回無失点でセーブを記録した。ＰＳで「ダークホース」となったブルワーズは、３試合連続１得点にとどまり、無情にも３連敗を喫した。同日、トロント・ブルージェイズはア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦でシアトル・マリナーズを８－２で破り、シリーズ成績を２勝２敗のタイに戻した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com