米国、中国のハンファを制裁に「韓米造船協力妨害の試み」と批判

最近、中国がハンファオーシャンの米国内子会社に制裁を科したことを受け、米国務省は「中国がハンファを標的にしたのは民間企業の運営に介入し、米国の造船・製造業復興に向けた韓米協力を妨害しようとする無責任な試みだ」と批判した。米国務省は１６日（現地時間）、東亜（トンア）日報の取材に対し、報道官名義で「中国の行動はインド太平洋地域で同盟国・パートナーとの経済協力を強化する必要性を再確認させるものだ」と述べた。また、中国の今回の制裁措置は「中国が韓国に対して行ってきた長年の強圧的行為の最近の事例」と指摘し、「我々は韓国と堅固に連帯する」と付け加えた。国務省報道官名義の公式回答で「強圧的」という表現まで使用し、今回の措置を重大に見ていることを示唆した。中国商務省は１４日、「米国が中国に対して海事・物流・造船関連の通商法３０１条調査を実施し、それに基づいて措置を取ったことに対抗するため、ハンファオーシャンの米国内子会社５社への制裁を決定した」と発表した。対象となった子会社は、ハンファシッピング、ハンファフィリー造船所、ハンファオーシャンＵＳＡインターナショナル、ハンファシッピングホールディングス、ＨＳ ＵＳＡホールディングスだ。このうちハンファフィリー造船所は造船分野で韓米協力を意味する「マスガ（ＭＡＳＧＡ・米国造船業を再び偉大に）」プロジェクトの象徴とされている。今回の制裁は、最近加速している韓米造船協力を不快に思った中国政府の警告とみられる。一方、韓国政府筋によると、カナダのカーニー首相（写真）が３０日、慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議出席のために訪韓し、慶尚南道（キョンサンナムド）にあるハンファオーシャンの巨済（コジェ）造船所を訪れ、３６００トン級潜水艦「張保皐（チャン・ボゴ）Ⅲ」「バッチⅡ」「蔣英実（チャンヨンシル）」を視察する予定だ。カーニー氏の訪韓に先立ち、２２日には蔣英実の進水式が開催される。政府消息筋は「当初カーニー首相は蔣英実艦の進水式への出席を推進していたが、実現には至らなかった」と伝えた。カナダの潜水艦事業は３千トン級潜水艦１２隻を導入する最大６０兆ウォン規模のプロジェクトで、８月にはハンファオーシャン・ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業コンソーシアムとドイツＴＫＭＳがショートリスト（適格候補）に選ばれている。政府は来年初めにカナダが優先交渉対象者を決定すると見ている。ワシントン＝シン・ジンウ特派員 シン・ギュジン記者 ﻿niceshin@donga.com