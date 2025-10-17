ガザ地区の第２段階和平協議、開始直後から難航

イスラエルとパレスチナ武装組織ハマスが、トランプ米大統領の提案による「ガザ地区和平構想第２段階協議」に着手した。しかし、第１段階で合意したイスラエル人人質の遺体返還が進まず、双方が衝突する事態となっている。特にイスラエルは、ハマスが遺体返還と武装解除を履行しなければ戦闘を再開すると警告した。ロイター通信などによると、イスラエルとハマスは１５日、第２段階合意の履行に向けた協議を開始した。第１段階では軍事作戦の停止や人質・囚人の交換といった基本事項が中心だったが、第２段階ではハマスの武装解除、ガザ地区の再建と統治体制、国際安定化部隊の配置、イスラエル軍のガザ地区からの完全撤退など、より敏感な事項が議論される予定だ。しかし協議開始早々、イスラエルとハマスは人質の遺体返還をめぐり激しく対立している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルなどによると、ハマスは約束した２８人の死亡した人質のうち９人の遺体のみをイスラエルに引き渡した。残る１９人の遺体は所在が不明で、ハマス側が見つけられない可能性が高いとされる。イスラエルのガラント国防相は１５日の声明で「ハマスが約束した遺体をすべて返還し、武装解除など合意を履行しなければ戦闘を再開する」と警告。軍指揮官らに対し、停戦が破られる事態に備えて「ハマスを打倒するための包括的計画を準備せよ」と指示した。第１段階合意が１０日に発効してから１週間も経たずに亀裂の兆しが見えたことから、米国は再び仲介に乗り出す動きを見せている。ＡＦＰ通信などによると、米国はイスラエル人人質の遺体の所在情報を提供する者に懸賞金を支払う案を検討している。一方、英紙ガーディアンは、イスラエルが停戦合意後にガザ地区へ返還したパレスチナ人９０人の遺体のうち、一部に拷問や処刑と疑われる痕跡が認められたと報じた。柳根亨 noel@donga.com