「ペンタゴンの報道規制拒否」担当記者らが一斉に退去

米国防総省の「未承認報道の制限」指針を拒否した担当記者らが、取材許可証を返却して記者室から退去した。ＡＰ通信などによると、１５日、ワシントンの国防総省庁舎で約４０人の国防総省担当記者が取材許可証を返却し、私物をまとめて退去した。２００７年から国防総省を取材してきた時事誌「アトランティック」のナンシー・ユセフ記者は「自由な報道を支持する人々にとって悲しい日だ」とし、「しかし、団結して米憲法修正第１条の権利を守ることに尽力した記者団の一員であることを誇りに思う」と述べた。国防総省はこれに先立ち、事前承認を得ずに報道した場合、取材許可証を剥奪するとの内容を盛り込んだ誓約書への署名を１４日午後５時までに求めていた。応じない場合は２４時間以内に取材許可証を返却し、庁舎を離れるよう通告した。これに対し米主要メディアは、報道内容を規制しようとする違憲的な政策だとして署名を拒否。比較的トランプ大統領寄りとされる保守系のＦＯＸニュースをはじめ、ニュースマックス、ワシントン・タイムズ、デイリー・コーラー、ワシントン・エグザミナーなども同調した。締め切り当日の１４日、ＦＯＸニュースやＮＢＣ、ＡＢＣ、ＣＢＳ、ＣＮＮ各局は共同声明を発表し、「この政策は前例がなく、報道の保護を脅かすものだ」と批判。「記者が国家および世界にとって重要な安全保障問題を伝える能力を制限することになる」と主張した。ワシントン・ポストなどによると、国防総省の誓約書に署名した報道機関は、強硬保守系の「ワン・アメリカ・ニュース」のみだった。国防総省記者団「ペンタゴン・プレス・アソシエーション」は１５日の声明で「会員たちは依然として米軍関連の報道に専念している」としたうえで、「今日は報道の自由にとって暗黒の日だ。政府の透明性、国防総省の公共責任、そしてすべての人の表現の自由に対する米国の意思が弱まっているという懸念を深めた」と指摘した。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com