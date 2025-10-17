就活生の８割「実務経験の機会が不足」

就職活動中の若者１０人のうち８人が、業務経験やキャリア開発の機会が不足していると感じていることが分かった。韓国経営者総協会（経総）は１６日、求職中の２０～３４歳の未就業青年１０００人を対象に実施した「就職準備の実態調査」の結果を発表した。調査の結果、回答者の８０．７％が「業務経験および経歴開発の機会不足」を就職準備過程での最大の難点に挙げた。さらに「求人情報の不足」（４５．３％）、「職務関連資格の取得の難しさ」（３０．８％）が主な障害として挙げられた。彼らは、職務関連の経験を就職の主要要素と認識していた。採用過程で最も重視される評価基準は何かとの質問に、７４．６％が「職務関連の実務経験」と回答。最も役立つ就職支援制度としても、「インターンまたは職務体験プログラム」（４２．８％）を挙げた。経総のイム・ヨンテ雇用・社会政策本部長は「企業が青年に業務経験や職務訓練の機会を提供する事例が広がるよう、企業へのインセンティブや財政支援を強化する必要がある」と述べた。定年延長で就職がさらに難しくなるとの懸念も示された。７０．８％が「定年延長によって、希望する企業の新規採用規模が減少する」と答えた。一方、若者が就職先を選ぶ際に最も重視するのは賃金水準で、回答者の５１．５％が選択基準として賃金水準を挙げた。ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）などの勤務環境、職務の適合性がこれに続いた。ただし性別によって重視点は異なり、男性は「賃金水準」（５４．６％）、女性は「勤務環境」（５０．８％）を相対的に重視していた。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com