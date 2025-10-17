国土部１次官「現金持ちしか家を買えない…保有税の強化が必要」

李尚暻（イ・サンギョン）国土交通部第１次官は「保有税を含めた税制改編が行われるべきだ」と述べた。前日の「１０・１５不動産対策」で強力な需要抑制策を打ち出したばかりの政府が、さらに税制強化の必要性に言及した形だ。住宅供給策については「（追加対策を）すぐに出すのは簡単ではない」と話した。李次官は同日午前、ＭＢＣラジオ番組で「１０・１５不動産対策によって現金のある人しか家を買えないのではないか」という質問を受け、「そのような懸念が一部で出る余地はある」と認めたうえで、「保有税を強化すれば高額住宅を所有する世帯には負担が生じざるを得ず、自然と需要が落ち着く」と語った。さらに「尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権では、総合不動産税や財産税の公正市場価額の比率を引き下げたため、保有税の負担が軽くなっている」とし、「いずれにせよ保有税を含めた税制改編が行われるべきだと考えている」と述べ、実質的に保有税の強化が必要との立場を明確にした。取引税については「保有税を強化し、取引税を下げれば自然に取引が活発化し、市場価格が下がるというのが一般的な理論だ」と説明。「必ずそうなるとは言えないが、その方向性に一定の可能性はあるのではないか」と付け加えた。今回の対策で実需者向け義務などが強化され、チョンセ（保証金付き長期賃貸）物件が減るのではとの懸念については、「チョンセは供給量の面で負担を感じる可能性があるが、月払い賃貸化が進み、ウォルセ（月払い賃貸）物件は増える傾向もある」と説明。「チョンセ市場に副作用をもたらす部分を最小限に抑えようとしている」と述べた。また９・７供給対策以降の追加供給策発表の可能性については、「ソウル市内では必要な土地が多くなく、供給は容易でない」とした上で、「後続措置は継続しているが、すぐに供給策を出すのは難しいと思う」と語った。ユン・ミョンジン記者 mjlight@donga.com