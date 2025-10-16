ドジャース・山本がＰＳ第２戦で完投勝利、メジャー初完投

ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を狙うロサンゼルス・ドジャースの唯一の弱点は、やや不安定なブルペンだ。しかし、ミルウォーキー・ブルワーズとのナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（ＣＳ、７回戦制）では、その隙を見せなかった。ドジャースは１５日、敵地で行われた第２戦で、日本人先発投手山本由伸の９回３安打１失点完投に支えられ、５－１で勝利した。今季開幕前にＭＬＢ投手史上最高額（１２年総額３億２５００万ドル）でドジャースと契約した山本にとって、メジャーでの初完投となった。山本は７月８日のブルワーズ戦に先発登板した際、１回も持たずに５失点（自責３）で降板する屈辱を味わっていた。自身のメジャー最短イニング登板だった。しかしおよそ３か月後、今季自己最長となる９回を投げ切り、見事に雪辱を果たした。初回、先頭打者ジャクソン・チュリオに先制ソロを浴びて不安な立ち上がりだったが、その後は無失点で２７個のアウトを奪った。この日の成績は９回３安打１四球７奪三振１失点。ドジャースは前日の第１戦でも、先発ブレイク・スネルの８回無失点の好投を足がかりに２－１で勝利した。９回に登板したのは救援２人のみ。ポストシーズンで先発投手２人が連続して８回以上を投げたのは、２０１０年のサンフランシスコ・ジャイアンツのマディソン・バムガーナー、ティム・リンスカム以来１５年ぶりだ。敵地で２勝を先行したドジャースは、本拠地ロサンゼルスに戻り、１７日に第３戦を行う。任寶美 bom@donga.com