トランプ氏「中国産食用油の輸入停止を検討」

トランプ米大統領は１４日、中国が米国産大豆の輸入を停止したことに対抗して、食用油の中国からの輸入停止などを検討していると明らかにした。トランプ氏は同日、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「中国は意図的に米国の大豆を購入せず、我々の大豆農家を苦しめている。これは経済的な敵対行為だ」と投稿。「我々は報復措置として、中国との食用油やその他の貿易取引を終了することを検討している」と述べた。また「我々は食用油を十分に自国で生産でき、中国から購入する必要はない」と付け加えた。今月１０日、トランプ氏は来月１日から中国に追加関税１００％を課し、主要ソフトウェアの対中輸出を規制すると発表した。これは、中国が９日に発表したレアアース輸出規制強化への報復措置を予告したものだ。米国の大豆産地は主に共和党の強固な支持地域であり、中国の大豆輸入停止が長引けば、来年１１月の中間選挙でトランプ氏に不利に働く可能性がある。今回の発言は、１１月に韓国・慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機に予定される米中首脳会談を前に、交渉力を高める戦略とみられる。トランプ氏は同日、ワシントンのホワイトハウスでアルゼンチンのミレイ大統領と会談した際、「私は習近平国家主席と良好な関係を維持しているが、ときには神経戦になることもある」と述べた。さらに「我々は中国に注意しなければならない。彼らに我々を利用させてはならない」と付け加えた。米中間の貿易摩擦が続く中、中国と欧州連合（ＥＵ）の間でも緊張が高まっている。１５日付の香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、欧州委員会のシェフチョビチ貿易・経済安全保障等担当委員は前日、ＥＵ通商相会合後の記者会見で「欧州は中国からの投資を歓迎するが、それは適切な条件下でのみだ」とし、「（中国など）ＥＵ域外企業がＥＵ市場に投資する場合、技術ノウハウを欧州の現地事業者に移転することを義務づける新規則を提案する予定だ」と述べた。ＥＵは事実上、中国企業などに対し技術・知的財産の移転を強制する構えを示した形だ。申晋宇 niceshin@donga.com