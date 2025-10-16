トランプ大統領「ハマスが武装解除しなければ、力ずくで解除させる」

「彼らが武装解除しなければ、我々が武装解除させる。迅速に、おそらく力ずくでやる」トランプ米大統領は１４日、パレスチナ武装組織ハマスに対し、武装解除を強く迫った。トランプ氏は同日、ワシントンのホワイトハウスでアルゼンチンのミレイ大統領と会談し、このように述べた。また「（武装解除は）合理的な期間内に行われるべきだ」とも強調した。自身の積極的な仲介により成立したイスラエルとハマスの第１段階停戦合意に基づく人質交換が実現した直後、第２段階合意の鍵となるハマスの武装解除を促し、米国が軍事的介入に踏み切る可能性を示唆した形だ。トランプ氏は同日、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」にも「第２段階の交渉を直ちに始めるべきだ」と投稿し、ハマスへの圧力を強めた。トランプ氏は先月、イスラエルとハマスの仲介役を務め、２０項目から成る和平構想を提示した。これに基づき、第１段階の合意としてハマスは１３日に、２０２３年１０月のイスラエル奇襲で拘束したイスラエル人人質２０人を解放した。イスラエル側も同日、収監していたパレスチナ人約１９００人を釈放した。トランプ氏の和平構想第２段階には、ハマスの武装解除、ガザ地区への多国籍部隊の配置、イスラエル軍の段階的撤退、ハマスを排除した暫定統治体制の樹立などが盛り込まれている。しかし、ハマス側は依然として武装解除は議論の対象にしないとの立場を堅持している。ハマスは１９８７年の設立当初から、組織綱領にイスラエルへの武力闘争を明記しており、武装解除は実質的に組織の解体に等しいとみられている。最近ではガザ地区で武装要員の募集をするなど、軍事力の再建を図る動きもみられる。ハマスとイスラエルの緊張も高まっている。ハマスは１３日にイスラエル人人質２８人の遺体のうち４人の遺体を引き渡したのに続き、１５日にも４人の遺体を送還する予定だ。これに対しイスラエルは、「７２時間以内にすべての遺体を送還する」との合意を破ったとして、１５日からガザ地区への救援トラックの流入台数を合意水準の半分に制限し、燃料供給も停止する方針を打ち出した。１０日から始まった停戦期間中、ガザ地区には１日あたり６００～８００台の救援トラックが入っていた。イスラエルはまた、ハマスの非協力を理由に、エジプトへと続くガザ地区南部のラファ検問所の開放計画も延期した。林賢錫 lhs@donga.com