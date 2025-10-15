テイラー・スウィフトの新譜、初週に４００万枚突破

米ポップスター、テイラー・スウィフトの１２作目となる新作アルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール（The Life of a Showgirl）』が、発売初週で４００万枚を超える売り上げを記録し、史上最多を更新した。１３日（現地時間）、ビルボードによると、米国で３日に発売された同アルバムの週間販売量は４００万２０００枚相当の「アルバム・ユニット（Album Units）」に達した。１９９１年にビルボードが電子集計を導入して以来最高の数字だ。アルバム・ユニットとは、実物アルバム販売にストリーミングやデジタル音源ダウンロード数を換算して合算したもの。これまでの最高記録は２０１５年、英ポップスター、アデルがアルバム『２５』で記録した３４８万２０００枚だった。今回のアルバムは１８日付のビルボードメインチャート「ビルボード２００」で初登場１位を記録。スウィフトはドレイクやジェイ・Ｚを抜いて、歴代最多となる通算１５作の１位アルバムを持つソロアーティストとなった。全体でもビートルズ（１９作）に次ぐ単独２位だ。スウィフトは２００８年の２作目『フィアレス（Fearless）』以降、すべてのオリジナルや再録アルバムをビルボード首位に送り込んでいる。また、収録曲がシングルチャート「ホット１００」を席巻。１位の『ザ・フェイト・オブ・オフィーリア（The Fate of Ophelia）』をはじめ収録１２曲が１位から１２位までを独占した。ただし、過剰な商法で販売量を押し上げたとの指摘も出ている。今回のアルバムは計３８種のバージョンで発売された。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com