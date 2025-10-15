麻薬使用摘発、年間１万人　再犯防止の「治療命令」はわずか１．５％

麻薬取締法違反者が年間１万人に達しているにもかかわらず、処罰過程で治療と連携されるケースは極めて少ないことが分かった。再犯率を下げるためには、依存症治療と更生支援の体制拡充が急務だとの指摘が出ている。１４日、野党「国民の力」の韓智雅（ハン・ジア）議員が法務部と保健福祉部などから受け取った資料によると、今年上半期（１～６月）に麻薬類管理法違反で一審の執行猶予処分を受けた１２９６人のうち、治療命令を受けたのはわずか２０人（１．５％）だった。大半は保護観察や教育受講命令にとどまった。昨年摘発された麻薬取締法違反者は計２万３０２２人で、このうち９５２８人（４１．４％）が使用犯だった。検察は初犯や単純使用者に対しては主に「条件付き起訴猶予」処分を下すが、今年１～７月に起訴猶予となった２０６８人のうち、治療条件付きはわずか３件にすぎなかった。教育履修条件付きが３０５件、保護観察所指導条件付きが１４６件など、大半は治療機関を経ず形式的な更生過程にとどまった。治療条件付き起訴猶予は２０２２年と２３年がそれぞれ１４件、昨年は１１件と減少傾向だ。政府は「麻薬との戦い」を掲げて取り締まりを強化しているが、薬物依存者が薬物を断ち更生するための治療基盤は不足している。全国の薬物依存症治療保護機関は３１カ所あるものの、昨年の利用者は８７５人にとどまった。このうち１４カ所は診療記録が１件もなく、年間５人以下の診療にとどまった機関も４カ所あった。昨年の再犯率は３４．５％で、前年度（３２．８％）よりむしろ上昇している。専門家は「取り締まりと処罰だけでは麻薬根絶は難しい」と口をそろえる。薬物依存症からの回復を経て、２０年以上にわたり更生指導を行っているパク・ヨンドク韓国麻薬撲滅運動本部の依存症専門委員は「薬物依存は教育やカウンセリングだけでは治療できない病気の領域だ。使用犯には３～６カ月の義務的治療が必要だ」と述べた。カトリック大学議政府（ウィジョンブ）聖母病院精神健康医学科のイ・ヘグク教授も「体内の有害物質の除去から精神状態の評価、薬物治療まで総合的に行うことで、薬物依存からの回復につながる」と強調した。朴星民 min@donga.com