「１６０人殺人未遂」５号線放火犯、一審で懲役１２年

地下鉄５号線の車内で火を放ち乗客を殺害しようとした罪に問われた６０代の男に、一審で懲役１２年の判決が言い渡された。ソウル南部地裁刑事合議１５部（梁煥丞部長判事）は１４日、殺人未遂および現存電車放火致傷、鉄道安全法違反の罪で起訴されたウォン被告人（６７）に懲役１２年を宣告し、保護観察３年を命じた。検察は懲役２０年を求刑していた。裁判所は「被告人は離婚訴訟の結果に対する個人的不満から、電車内にガソリンをまいて火をつけ、多数の乗客を負傷させ恐怖に陥れた」とし、「犯行道具を事前に準備し、場所を物色したうえ、身辺整理まで行うなど綿密に計画した」と量刑理由を説明した。そのうえで「公共交通機関利用の安全に対する市民の信頼を大きく損ね、不安感も容易に癒えないことから、厳罰は避けられない」と指摘した。ただし、確定的な殺意があったとはいえないこと、同種の前科がないことなどの情状を考慮した。被告人は、５月３１日午前８時４０分ごろ、ソウル・ヨウィナル駅から麻浦（マポ）駅に向かう５号線の車内でガソリンをまき、ライターで火をつけて乗客約１６０人を殺害しようとしたが未遂に終わり、６人にけがを負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた。この火災で約４２０人の乗客が線路に降りて緊急避難し、２３人が煙を吸って病院に搬送されたが、死者や重傷者は出なかった。１２９人は現場で応急手当を受けた。ソ・ソルヒ記者 facthee@donga.com