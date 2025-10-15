ハンファ、慶州の夜空を彩る　ＡＰＥＣ「花火ショー」を後援

ハンファグループが、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議のハイライト行事である「ガラディナー」が開かれる３１日、慶尚北道慶州（キョンサンブクト・キョンジュシ）の夜空で「花火ショー」を披露する。１３日、ハンファグループは、ＡＰＥＣ首脳会議の公式スポンサーとして、ガラ晩餐会で「花火ショー」と「ドローンショー」を実施する計画を明らかにした。これに向け、同グループは５万発の花火と、空中・水上を合わせて２０００台余りのドローンを準備した。さらにメディアアートを駆使し、「新羅（シルラ）千年」の伝統を受け継ぎ未来へ進む文化強国・大韓民国を表現する予定だ。ハンファは、経済人イベントであるＡＰＥＣ最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットの最高ランクスポンサーとして「ハンファ・フューチャーテックフォーラム：防衛産業」を開催する。ハンファ・エアロスペース、ハンファ・システム、ハンファ・オーシャンの防衛関連３社が、２７日に国内外の軍および防衛産業の関係者を対象に「Ｋ防衛産業」の競争力を紹介する。ハンファ・キューセルは、ＣＥＯサミット期間中、「持続可能な成長のための環境に優しいエネルギー」をテーマに基調講演を行う。講演では、米マイクロソフトと共同で、データ標準化を通じたエージェンティックＡＩ運用基盤のエネルギー最適化技術を紹介する計画だ。また、ＣＥＯサミット会場である慶州芸術の殿堂内には、ハンファの持続可能な未来に向けたビジョンと技術、ソリューションを紹介するキオスクを設置し、各国首脳やＣＥＯなどの来場者に同社を広くＰＲする方針だ。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com