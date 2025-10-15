ベネズエラの「ノーベル賞」余波、ノルウェー大使館を閉鎖

ベネズエラ政府が、野党指導者のマリア・コリナ・マチャド氏がノーベル平和賞を受賞した直後、駐ノルウェー大使館を電撃的に閉鎖した。マチャド氏がマドゥロ大統領の最大の政敵である点が影響したとの見方が出ている。ベネズエラ外務省は１３日、「政府は国家資源の最適化と外交分野での国家的プレゼンス、戦略の再定義を目的に調整と再配置を行う」とし、「これにより欧州およびオセアニア地域の在外公館を再編する」と述べた。その結果、ノルウェーとオーストラリアのベネズエラ大使館は閉鎖され、ブルキナファソとジンバブエに新たな大使館が設置される。ノルウェー外務当局は同日、ＡＦＰ通信に「オスロにある駐ベネズエラ大使館を撤収するとの通知をベネズエラ側から受けた。理由は示されなかった」と伝えた。ノルウェー外務省報道官は「遺憾なことだ」とし、「ノルウェーはベネズエラとの対話の努力を続ける」と述べた。今回の大使館閉鎖は、マチャド氏がノーベル平和賞受賞者に選ばれてからわずか３日後の措置だった。マチャド氏は野党指導者として、チャベス元大統領（在任１９９９～２０１３）とマドゥロ政権の左派権威主義体制に２０年以上にわたって民主主義運動を展開してきた。昨年７月の大統領選では野党候補として出馬したが、米国との密着を理由に政府により出馬を禁じられ、その後１５年間の被選挙権を剥奪された。ベネズエラ政府は昨年の大統領選前、マチャド氏ら野党政治家に食事を販売した商人に税務調査を行うなど、野党勢力を露骨に弾圧した。マチャド氏はマドゥロ政権下で親政府勢力から殺害の脅迫を受けたこともある。キム・ボラ記者 purple@donga.com