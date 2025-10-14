「６０本塁打」ローリーの同点弾、シアトルがＡＬＣＳ初戦を制す

試合は序盤から逆風だった。その流れを変えたのはアメリカン・リーグの本塁打王カル・ローリー（２９、シアトル・マリナーズ、６０本塁打）だった。マリナーズはその後、勢いに乗ってア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ・７戦４勝制）の初戦を白星で飾った。マリナーズは１３日、敵地トロントで行われた大リーグの今季ポストシーズン（ＰＳ）ＡＬＣＳ第１戦で、３－１の逆転勝ちを収めた。２日前、ホームで行われたア・リーグ地区シリーズ最終第５戦を延長１５回の末に制してＡＬＣＳ進出を決め、約３３００キロを移動して試合に臨んだ。一方のトロント・ブルージェイズは、ＡＬＤＳでニューヨーク・ヤンキースを相手に４試合で３４点（平均８.５点）を奪う猛打を誇っており、有利との見方が強かった。ブルージェイズの１番ジョージ・スプリンガー（３６）が初回の先頭打者初球本塁打を放った時点では、予想通りの展開のように見えた。しかし、３日間の休養を経て先発登板したマリナーズのブライス・ミラー（２７）は、それ以上の失点を許さず粘りの投球を見せた。問題はマリナーズ打線も６回表２死まで無得点に抑えられていたことだった。この場面で２番ローリーが相手先発ケビン・ゴーズマン（３４）のスプリッターを叩き、右中間スタンドへ同点ソロ本塁打を放った。続く６回２死二塁の好機では、４番ホルヘ・ポランコ（３２）が左前安打を放ち、２－１と逆転。８回表にもポランコが適時打を放って１点を加え、勝負を決めた。マリナーズは大リーグ３０球団で唯一、ワールドシリーズ（ＷＳ）出場経験がない。今回のＡＬＣＳを制すれば、１９７７年の球団創設以来４８年目で初のＷＳ進出となる。任寶美 bom@donga.com