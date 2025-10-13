「ゴッドファーザーの恋人」米俳優ダイアン・キートンさん死去

映画「アニー・ホール」や「ゴッドファーザー」シリーズなどで印象を残した米俳優ダイアン・キートンさんが１１日（現地時間）、死去した。７９歳だった。米国の芸能メディア「ピープル」は、遺族の代理人の話として「キートンさんはカリフォルニアの自宅で、愛する者たちに見守られて亡くなった」と報じた。代理人は「遺族はプライバシー保護を求めている」とし、具体的な死因は公表しなかった。キートンさんは１９４６年１月、ロサンゼルスに４人きょうだいの長女として生まれた。幼い頃から俳優を志しニューヨークに渡って演技を学び、２２歳の６８年、ブロードウェイのミュージカル「ヘアー」でデビューした。キートンさんは７０年代、映画監督で俳優のウディ・アレンさんのパートナーとして大きな注目を集めた。６９年の舞台「プレイ・イット・アゲイン・サム(Play It Again, Sam)」に出演した際にアレンさんと出会い、一時は恋愛関係にあった。複数の作品で共演し、７７年の映画「アニー・ホール」では批評家と観客の双方から高い評価を受けた。主人公アルビー・シンガーの恋人アニー役として、風変わりだが魅力的なキャラクターを演じ、翌年アカデミー主演女優賞を受賞した。また、キートンさんはコッポラ監督の「ゴッドファーザー」シリーズでも知られる。ゴッドファーザー、マイケル・コルレオーネ（アル・パチーノ）の恋人、妻のケイ・アダムス役で３作すべてに出演した。さらに８１年「レッズ」、９６年「マイ・ルーム」、２００３年「恋愛適齢期」でアカデミー賞に計３度ノミネートされた。米紙ニューヨーク・タイムズは「コメディからドラマに至るまで、テレビと映画の数多くの役柄でこれまでにない個性を示した」と追悼した。キートンさんはハリウッドで中性的で自由奔放な魅力を示したファッションアイコンでもあった。特に中折れ帽やネクタイ、幅広のパンツ、ベストなど男性服を取り入れたスタイルは「アニー・ホール・ルック」と呼ばれ、世界的に流行した。監督および作家としての才能も秀でていた。１９８７年にドキュメンタリー「ダイアン・キートンのウェルカム・トゥ・ヘヴン」で監督デビューし、９０年にはテレビシリーズ「ツイン・ピークス」の一部エピソードを演出した。回顧録「Then Again」など１２冊の著作を残した。韓国では、映画「パラサイト 半地下の家族」が４冠に輝いた２０２０年、第９２回アカデミー賞授賞式での姿も度々話題となった。俳優キアヌ・リーブスさんと脚本賞の授賞者発表を行った際、受賞者である奉俊昊（ポン・ジュンンホ）監督と脚本家のハン・ジンウォンさんを紹介した後、大きな歓声を上げて喜ぶ様子が注目された。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com