極右団体が相次ぐ「反中デモ」、政府「強力に対応」

最近、ソウル明洞（ミョンドン）付近で極右団体主導の中国人を標的にした「嫌中デモ」が相次ぐ中、政府は国内滞在外国人や観光客の不安を解消し、外交的波紋を防ぐため、ヘイト集会・デモへの強力な対応方針を打ち出した。行政安全部は１０日、特定の国や国民を狙ったヘイトデモに対応するため、国家警察委員会に「警察の積極的な法執行方策」案件を付議した。この案件は審議を経て、ヘイト集会の禁止や早期解散など警察の後続措置につながる予定だ。警察委員会は、警察に関する主要政策や行政安全部長官が重要と判断した案件を審議・議決する。尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官は「警察はヘイト集会・デモに積極的に対応し、より安全な社会をつくらねばならない」と述べ、「警察委員会に対し、警察が法執行に踏み出せる具体的方策を策定するよう求めた」と明らかにした。今回の措置は、李在明（イ・ジェミョン）大統領が最近の反中デモを「低俗な国格の毀損」と批判してから８日後に出された。李氏は２日の首席補佐官会議で「特定の国や国民を標的にしたデマやヘイト発言が無差別に広がり、人種差別的集会も続いている。国益と国家イメージを損なう自傷行為を根絶しなければならない」と強調した。国内で外国人を対象とした侮辱・名誉毀損事件も急増している。警察庁によると、外国人被害の名誉毀損事件は２０２２年の５件から昨年２０件と４倍に増え、今年（１〜８月）はすでに１８件が発生。侮辱事件も２２年１３件から昨年４６件に増え、今年はすでに４７件と昨年を上回っている。特に中国人が被害者となるケースが最も多い。警察が事件ごとの代表被害者を基準に分析した結果、中国籍の被害者は７３人で全体（１９３人）の３７.８％を占めた。警察関係者は「外国人ヘイト犯罪が社会問題化しないよう、法的措置と予防活動を強化する」と述べた。ソン・ジンホ記者 チョン・ナムヒョク記者 jino@donga.com