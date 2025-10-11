対ドルウォン相場、１ドル＝１４２０ウォン台に

韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が上昇を続ける一方で、韓米関税協定の交渉長期化と円安が重なり、対ドルウォン相場が５カ月ぶりに１ドル＝１４２０ウォン台へとウォン安ドル高が進んだ。外国人が韓国株を買い越すとウォン安が進む傾向があるが、連休期間中に蓄積したウォン安要因が一気に反映されたものとみられる。１０日のソウル外国為替市場で、対ドルウォン相場は前営業日の終値比１ドル＝２１ウォン安ドル高の１ドル＝１４２１ウォンで取引を終えた。終値基準では４月３０日（１４２１ウォン）以来のウォン安となる。同日の為替相場は、前日より１ドル＝２３ウォン安ドル高の１ドル＝１４２３ウォンで始まり、取引時間中に１ドル＝１４２４．５ウォンまでウォン安が進んだ。その後は下落し、１ドル＝１４２０ウォン前後で横ばいとなった。韓米関税協定をめぐる懸念が広がり始めた先月１９日に１ドル＝１３９０ウォン台へとウォン高が進んだ対ドルウォン相場は、今月に入り「心理的抵抗線」とされる１ドル＝１４００ウォンを突破し、同日１４２０ウォンまでウォン安が進んだ。韓米関税交渉が難航する中、弱含んでいたドルが再び上向きとなり、急激にドル高が進んだと分析されている。米連邦政府が８日間の一部閉鎖に入っている状況で、日本の円安が進み、ドル高が続いたためだ。主要６通貨（円、ユーロなど）に対するドル価値を示すドル指数は、９日（現地時間）に０．５６％上昇し９９．４となった。円安は、日本の次期首相である自民党総裁・高市早苗氏が、「アベノミクス」に象徴される金融緩和政策を継承するとの見方が広がった影響とみられる。アベノミクス当時はデフレ（景気停滞下の物価下落）が課題だったが、現在は物価上昇率が３％に迫っており、同じ政策は困難と分析されている。それでも市場は円安に賭ける姿勢を見せている。ウォンは、円や人民元などとともに「バスケット」（通貨かご）を構成するため、円の動向と連動する傾向がある。ホン・ソクホ記者 will@donga.com