「秋の悪夢」チェ・ウォンテＶＳ「ＰＳデビュー」ホワイト…「次善カード」の勝者は

三星（サムスン）の右腕投手、チェ・ウォンテ（２８）は今年まで通算８６勝６５敗、防御率４．４２を記録した一定の実績を持つ先発投手だ。安定感のある投球と若さを武器に、昨シーズン後、三星と４年７０億ウォン（約７億円）の自由契約選手（ＦＡ）契約を結んだ。しかし「秋の舞台」では全く別の投手だ。昨年までポストシーズン（ＰＳ）に１８試合登板し、勝利なしで２敗だけを喫した。ＰＳ防御率はなんと１１．１６に達する。今年のＮＣとのワイルドカード（ＷＣ）シリーズ第１戦にも７回２死走者１、２塁の状況で救援登板したが、死球を与えた後、すぐに交代となった。チェは９日、ＳＳＧの本拠地仁川（インチョン）ＳＳＧランダーズ・フィールドで始まる三星とＳＳＧの準プレーオフ（ＰＯ・３戦２勝制）のカギを握る選手と目されている。チェは同日の第１戦に三星の先発投手として登板し、ＳＳＧの外国人投手、ホワイト（３１）と対決する。昨年までに行われた計３４回の準ＰＯ第１戦の勝利チームは２９回ＰＯに進出した。８５．３％の確率が第１戦にかかっているのだ。三星がこれほど重要な試合にチェをカードとして切ったのは、止むを得ない選択だ。レギュラーシーズン４位の三星は、７日と８日に行われたＮＣとのＷＣで先発１番手から３番手までを使い切った。７日の第１戦でエースのフラドを出して敗れた後、８日の第２戦で先発２番手の元兌仁（ウォン・テイン）と先発３番手のガラビトを両方とも起用して辛うじて勝利（３－０）した。チェが相手するＳＳＧは、彼に秋の野球で最大のトラウマを与えたチームだ。２０２２年の韓国シリーズ当時、キウムに所属していたチェは２勝２敗で並んだ第５戦、４－２とリードした９回裏代打金江珉（キム・ガンミン、引退）に逆転サヨナラ３ランを浴びた。シリーズの流れを変えたこの一発で、キウムの球団初の韓国シリーズ優勝の望みは消えた。チェは翌年の２０２３年、先発陣が手薄だったＬＧに「優勝請負人」としてトレードされた。チェはレギュラーシーズンでは９勝７敗と善戦したが、ＫＴとの韓国シリーズ第２戦に先発登板し、アウトカウント一つを取る間に４失点した後、降板させられる屈辱を味わった。チェはこれまでにＰＳで先発登板した６試合で一度も５回を満たしていない。チェにとって９日のＳＳＧ戦はＰＳ初の先発勝利の機会であり、これまでの秋の悪夢を吹き飛ばせるきっかけになる可能性がある。チェは今年のレギュラーシーズンではＳＳＧを相手に５試合に先発登板し、２勝１敗、防御率３．１８を記録した。三星との４試合で勝利なしに１敗、防御率３．９２を記録したホワイトより良い投球を見せた。三星打線は試合序盤からチェを援護する必要がある。三星は今年のレギュラーシーズンで本塁打（１６１本）と得点圏打率（．２９１）１位になった打撃のチームだった。しかしＮＣとのＷＣでは具滋昱（ク・ジャウク）やディアスなど中心打線が沈黙し、苦しい試合をした。７日は５安打に終わって完敗し、８日は安打一つを打っただけでも歴代ＰＳの最少安打記録で勝利した。三星の朴鎮萬（パク・ジンマン）監督（４９）は「ＳＳＧは投手力が良い。序盤に点数を取らなければ勝てる確率が大きくなる」と語った。ＳＳＧはマウンドの力で専門家たちの予想を覆してレギュラーシーズン３位に上がった。特にブルペンの防御率は３．３６で１０チーム中１位だった。被安打率（．２４４）もリーグで最も低い。先発１番手のアンダーソン（３１）が腸炎にかかったため第１戦には出られないが、先発２番手のホワイトが機先を制するのに成功すれば、むしろ勢いに乗る可能性がある。試合中盤までリードすれば、リーグ初の「同伴３０ホールド」を達成したノ・ギョンウン（４１）、イ・ロウン（２１）が後を守る。３０セーブを記録した抑えのチョ・ビョンヒョン（２３）が控える後門も堅固だ。ＳＳＧの李崇勇（イ・スンヨン）監督（５４）は「レギュラーシーズン３位に留まらず更に高い所へ飛翔したい」と話した。以前現代（ヒョンデ）ユニコーンズで共にプレーし４度の韓国シリーズ優勝を合作した朴監督と李監督は指導者としては初めてＰＳで対決する。レギュラーシーズンでは三星が８勝７敗１分で少し上回った。任寶美 bom@donga.com