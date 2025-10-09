イ・ジョンジぇ、韓国人初の「チャールズ・チャップリン賞」受賞

俳優イ・ジョンジェ（５３・写真）が韓国人としては初めて、米国フィルム・アット・リンカーン・センター（ＦＬＣ＝Film at Lincoln Center）から授与される功労賞「チャールズ・チャップリン・アワード」を受賞した。イ・ジョンジェの所属事務所アーティスト・カンパニーは「３日（現地時間）シンガポールで開かれた『チャールズ・チャップリン・アワード アジア』授賞式で、イ・ジョンジェが受賞者に選定された」と明らかにした。チャールズ・チャップリン・アワードは、米ニューヨークにあるＦＬＣが１９７２年伝説的な俳優チャールズ・チャップリンが亡命生活を終え米国に帰国したのを記念して制定した賞。初年度にチャップリンが受賞して以来世界映画界に貢献した人物に授与されている。同賞は２０１８年からアジア部門が新設され、毎年受賞者を発表してきた。今まで張芸謀（チャン・イーモウ）監督や俳優梁朝偉（レオン・チャオウェイ）など中華圏の映画人が主に受賞しており、韓国人の受賞は初めて。イ・ジョンジェは「尊敬する映画人であり芸術家、アーティストであるチャールズ・チャップリンの名前で贈られる賞を受けて緊張し、重みのため余計に震える」とし「アジア映画人の一人として良い影響力を及ぼせるように努力したい」と感想を語った。イ・ジョンジェはネットフリックスシリーズ『イカ・ゲーム』が世界的な人気を博した後、同作品で２０２２年第７４回米エミー賞の男優主演賞を受賞した。昨年は映画『スター・ウォーズ』のスピンオフドラマであるディズニープラスオリジナル・シリーズ『アコライト（The Acolyte）』にも出演している。キム・ソミン記者 somin@donga.com