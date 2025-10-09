停滞する韓米協議、産業部長官「韓国為替市場の敏感さに共感」

秋夕（チュソク、陰暦８月１５日の節句）連休期間中に韓米関税協議のため訪米していた金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官（写真）が６日帰国し、「今回の協議では、韓国為替市場の敏感性といった部分について、かなりの共感が得られたと考えている」と述べた。目に見える成果こそまだないものの、両国が見解の隔たりを徐々に埋めつつあることを示唆する発言と受け止められている。８日、産業通商部（産業部）などによると、金氏は６日午前、訪米日程を終え、仁川（インチョン）空港に到着した際、記者団の取材に応じてこう語った。金氏は「われわれが送った案、特に為替市場に関する状況について、互いの意見の隔たりが狭まっている」とも話した。金氏は４日（現地時間）、米ニューヨークでハワード・ラトニック米商務長官と関税協議の後続協議を行った。今回の訪米は、政府内でも大統領室の一部の高官だけが把握していたほど、極秘裏に進められたという。韓米両国は今年７月、相互関税および自動車関税をそれぞれ２５％から１５％に引き下げ、韓国が米国に３５００億ドル（約４９８兆ウォン）規模の投資を行うことで合意した。しかし、具体的な投資方式や利益配分などをめぐって意見の一致を見ず、覚書（ＭＯＵ）の締結には至っていない。韓国側は、巨額の対米投資を行えば為替市場が不安定化する可能性を懸念し、韓米通貨スワップの締結を求めている。政府はこれに先立って、先月１１〜１３日に訪米した金氏を通じて、対米投資ファンドＭＯＵの修正案をラトニック長官に伝えた。米国側はまだ公式にはＭＯＵの修正案に対する回答を出していないとされる。金氏は同日、無制限通貨スワップ締結の可能性について問われ、「どのような形になるかは分からないが、このディール（協議）が為替市場に極めて大きく、敏感な問題である点については互いに共感を得た」と述べた。対米投資パッケージの構成方式や投資先の選定などに関して議論があったかとの質問には、「そこまで具体的な話には至っていない」と答えた。世宗市＝キム・スヨン記者 シン・ギュジン記者 syeon@donga.com