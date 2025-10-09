金価格、史上初の３１グラム４０００ドル超え

金の価格が史上初めて１トロイオンス（３１．１０３４７６８グラム）当たり４０００ドル（約５７０万ウォン）の壁を超えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）利下げによりドル安が進むとの見方が強まったうえ、米国発関税戦争や連邦政府機関閉鎖などで不確実性が高まったことが背景にあるとみられる。８日、グローバル金融情報プラットフォーム「インベスティング・ドットコム」によると、金の現物価格は同日午前１０時５５分ごろ、１トロイオンス当たり４０００．１１ドルを記録し、午後２時３０分ごろには４０３７．０２ドルまで急騰した。同日未明には、１２月渡しの米国金の先物価格も１トロイオンス当たり４０００ドルを上回った。金現物の価格が１トロイオンス当たり３０００ドルを突破したのは今年３月で、そこからわずか７カ月で４０００ドルを突破したことになる。今年だけでおよそ５３％上昇した。金価格急騰の背景には、世界経済の不確実性が指摘されている。米国発関税戦争によりインフレ懸念が高まるなか、リスク回避のための安全資産として金が注目されている。最近では米連邦政府の業務停止による不安の広がりが、安全資産への需要をさらに押し上げている。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com