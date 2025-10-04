子孫絶え、独立運動家の墓荒れる　秋夕に雑草と蜘蛛の巣

雑草は成人男性の胸の高さまで伸び、追悼碑には蜘蛛の巣が覆っていた。繁茂した草木で墓の所在はわからず、２メートルの記念碑だけが独立運動家、姜昌輔（カン・チャンボ、１９０２～１９４５）先生の墓であることを示していた。２日、済州市龍崗洞（チェジュシ・ヨンガンドン）にある姜先生の墓地は、長らく管理がなされていない様子だった。１９３２年に海女抗日運動を率いて独立闘争を展開した姜先生は、２００５年に建国勲章愛族章を受章したが、墓を管理する子孫が、事実上途絶えてしまった。秋夕（チュソク＝陰暦８月１５日の節句）を迎え、全国民が故郷で祖先の墓を掃除し参拝する中、光復（日本植民地からの独立）８０年の今年、子孫のいない独立運動家の墓は放置されている実態が浮き彫りになった。お墓は全国にあるが統計化されず、体系的に管理されていない。子孫がいても長期間連絡が途絶している場合も多い。政府が全数調査を通じて実態を把握し、墓を発掘して管理・支援を行うべきだとの指摘が出ている１日、江原道春川市南面鉢山里（カンウォンド・チュンチョンシ・ナムミョン・バルサンリ）にある朴化知（パク・ファジ）義兵長（不詳～１９０７） の墓も、５０センチを超える雑草に覆われていた。墓のそばの案内板に子孫の連絡先があったが、「０１６」で始まる旧式携帯番号だった。全州市完山区校洞（チョンジュシ・ワンサング・キョドン）の崔秉心（チェ・ビョンシム）先生（１８７４～１９５７）の墓碑は、破損したまま数年放置されていた。案内板が誤った場所を示す例もあった。忠清南道牙山市排芳邑（チュンチョンナムド・アサンシ・ペバンウブ）のヨンゴク公園にある李観求（イ・グァング）先生（１８８５～１９５３）の墓では、案内板の先は墓ではなくガソリンスタンドだった。公園を管轄する牙山市は、「個人墓地」で「管理対象外」と説明した。国家報勲部（報勲部）によると、子孫のいない独立軍の墓は別途統計として管理されていない。ただし毎年実態調査を通じて、合同墓地や所在地が確認された個別の散在墓地を把握し、維持費などを支援している。政府は子孫がいない墓でも、墓の管理者などから申請があれば、年間２０万ウォンの維持費または２００万ウォン以内の修繕費を支援している。ただし、墓地管理者などの申請に依存しているという限界がある。報勲部によると、今年９月時点で子孫不在により勲章を授与できなかった独立有功者は７，６４８人で、全体１万８，５６９人の約４１％に当たる。さらに子孫もおらず、有功者認定を受けていない独立運動家を含めれば、放置された墓はさらに増えるとみられる。イ・スヨン記者 ソン・ウンボム記者 イ・ジョンフン記者 lotus@donga.com