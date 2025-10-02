オープンＡＩ、ＡＩ映像共有ＳＮＳ「Ｓｏｒａ」公開　TikTokと競合へ



生成型人工知能（ＡＩ）チャットボットの「チャットＧＰＴ」を開発したオープンＡＩは先月３１日（現地時間）、ＡＩを活用して映像を制作・共有できるソーシャルメディア（ＳＮＳ）アプリケーション「ソラ（Ｓｏｒａ）」を公開すると発表した。



今回公開するアプリは、昨年２月にオープンＡＩが発表したＡＩ映像制作ソフトウェア「ソラ」と同じ名称が付けられた。このアプリは単に映像を制作するだけでなく、生成した映像を友人と共有し、他人が制作した映像も視聴できる。アルゴリズムによりユーザーの関心に合った映像が表示され、自身の外見を反映したＡＩアバターや声を生成し映像に加えることもできる。映像は最大１０秒の長さで制作可能だ。



業界ではオープンＡＩのソラがTikTokやインスタグラムなど「ショート動画」中心のＳＮＳと競合するとの見方が出ている。ブルームバーグ通信は「オープンＡＩが（ソラを通じて）広告から新たな収益源を創出できる」と伝えた。



オープンＡＩはソラで制作された映像にはＡＩ生成であることを示す透かしが表示されると明らかにした。現在このアプリはアイフォーンの基本ソフト（ＯＳ）である「ｉＯＳ」で先行公開され、アンドロイド版も近日中に公開される予定だ。





チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com