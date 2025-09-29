ジェネシスＧＶ８０、米国販売１０万台突破

現代（ヒョンデ）自動車の高級スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ジェネシスＧＶ８０」が、米国市場で発売から５年間で累計販売台数が１０万台を突破した。２８日、現代自動車グループによると、ＧＶ８０は２０２０年に米国で販売を開始して以来、先月までに計１０万４４６台が販売された。２０２１年には、タイガー・ウッズ選手が「ジェネシス・インビテーショナル」ゴルフ大会に参加する際、この車を運転中に横転事故を起こしたものの大きなけがを負わなかったことから、「安全な車」として評判が広まり、販売が急増。２０２２年には１万７５２１台、２０２３年には１万９６９７台、昨年は２万４３０１台を販売し、今年も８月までで計１万７００９台が売れた。現代自動車グループは、こうした大型高級車を米国市場での戦略モデルと位置づけ、関税リスクを突破する計画だ。ＧＶ８０をはじめとするジェネシスの高級モデルとともに、最近米国市場で人気を集めているのが、現代と起亜（キア）の中・大型ハイブリッド車だ。 起亜カーニバル・ハイブリッドは、今年上半期だけで米国で計１万６０４１台を販売し、昨年の総販売台数７２６５台をすでに２倍以上上回っている。現代の中型ＳＵＶ「サンタフェ・ハイブリッド」も、同期間に２万４１８１台が売れ、昨年の販売台数（３万２４３０台）の７５％に迫っている。現代は近く「パリセード・ハイブリッド」の販売を開始する予定で、同社は「大型エコカー」の人気をさらに拡大できると見込んでいる。同社は「蓄積してきた安全分野とエコ分野の技術力を基に、米現地市場の需要に柔軟に対応していく」としている。李沅柱 takeoff@donga.com