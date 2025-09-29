孫興慜が４試合連続ゴール、３－０完勝牽引

「スーパーソニー」こと孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）が４試合連続でゴールを決め、米国メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）デビューから８試合で２桁の攻撃ポイントを達成した。孫興慜は２８日に敵地で行われたセントルイス戦でシーズン７、８号ゴールを立て続けに決め、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）の３－０の完勝を導いた。先月ＬＡＦＣに加入した孫興慜は、ＭＬＳで８試合に出場し、８得点３アシストの計１１ポイントを記録している。孫興慜は１４日のサンノゼ戦で１得点、１８日のソルトレーク戦でハットトリックを達成。４日後のソルトレークとの再戦でも１得点を、この日はマルチゴールを記録して４試合連続でネットを揺らした。レギュラーシーズンでの４試合連続得点は、トットナム・ホットスパー（イングランド）所属でプレーした２０２１年１２月２７日、クリスタルパレスとのプレミアリーグ（ＥＰＬ）戦以来、３年９カ月ぶりとなる。この日、孫興慜はＬＡＦＣが１－０でリードした前半アディショナルタイム４分、カウンターから右足で決めた。後半１５分にはペナルティーエリア内でワンテンポ早い速攻で右足シュートを放ち、追加点を奪った。２本の枠内シュートをすべて得点に結び付けた孫興慜は、試合の最優秀選手に選ばれた。孫興慜と「フンブデュオ」を組むデニス・ブアンガ（３１・ガボン）は前半１５分にチームの先制ゴールを決め、シーズン２３得点とした。ブアンガは２４得点を挙げている「サッカーの神様」リオネル・メッシ（３８・インテルマイアミ）に続き、得点ランキング２位に位置している。フンブデュオは直近６試合でそろって得点した試合が４試合、どちらか一方がゴールした試合が２試合あり、計１７得点（孫興慜８得点、ブアンガ９得点）を記録。これはＭＬＳ史上、連続試合での得点を合計した攻撃デュオとして最多記録だ。ＭＬＳ事務局はホームページで「ＬＡＦＣの新たな『ダイナミックデュオ』孫興慜とブアンガがＭＬＳの歴史に名を刻んだ」と紹介した。４連勝を飾ったＬＡＦＣはＭＬＳ西カンファレンス４位（勝ち点５３、１５勝８分７敗）をキープ。セントルイスは西カンファレンス１３位（勝ち点２８）にとどまった。セントルイスのチョン・サンビン（２３）はこの日、サイドアタッカーで先発し、孫興慜と「コリアンダービー」を繰り広げたが、攻撃ポイントは記録できなかった。鄭允喆 trigger@donga.com