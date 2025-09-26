公州百済マラソンに過去最多１万２１００人が参加、錦江の黄金の田園で秋を駆ける　

秋のマラソンシーズンの幕開けを告げる２０２５公州百済（コンジュ・ペクジジェ）マラソンが２８日午前９時、忠清南道（チュンチョンナムド）公州市の市民運動場を出発し、錦江（クムガン）に沿って百済グレートロードを折り返すコースで行われる。公州市、東亜（トンア）日報、スポーツ東亜が共同主催する公州百済マラソンは２００３年に初開催されて以来、中部圏を代表するマスターズ大会へと成長した。今年は４２．１９５キロのフルコースをはじめ３２．１９５キロ、ハーフコース（２１．０９７５キロ）、１０キロ、５キロの計５部門に、過去最多となる１万２１００人余りが参加する。昨年より１８００人余りが増えた。大会組織委員会の関係者は「参加者の便宜を図るために準備したソウル～公州往復の４５人乗りシャトルバス２０台も全席完売した」と話した。２０２３年に新設された３２．１９５キロコースは、慶州（キョンジュ）国際マラソン（１０月１８日）など秋の大会に向けた準備として、マラソンランナーたちに「ＬＳＤ（Long Slow Distance）」トレーニング用として人気だ。通常スピードの６０％程度で走るＬＳＤは、フルマラソンに挑戦する人にとって欠かせない練習とされている。今年は「大学クルー対抗戦」も新設された。同一大学に所属する在学生（休学生含む）４、５人が男女を区別せず１チームとなって１０キロを走り、上位４人の記録を合計して順位を決める。１位チームには１２０万ウォン、２位チームには８０万ウォン、３位チームには４０万ウォンが賞金として贈られる。今回は建陽（コンヤン）大、高麗（コリョ）大、ソウル大、成均館（ソンギュングァン）大、韓国体育大３チームの計７チームが出場する。今年の参加者４人に１人（３８４５人）は「東亜マラソンメンバーシップ」会員だ。今年新設されたこのメンバーシップに加入すれば、東亜日報が主催する３つの大会（ソウル国際マラソン、公州百済マラソン、慶州国際マラソン）すべてに参加できる。大会ゴール地点横の百済体育館には「メンバーシップゾーン」も設けられる。会員はレース後にここでスポーツマッサージや完走メダル刻印サービスなどを受けられる。会員でなくても、３大会すべてを完走したランナーには慶州大会終了後に「ランジャニーメダル」が贈られる。公州百済マラソンは、ユネスコ世界文化遺産である公山（コンサン）城や武寧（ムニョン）王陵など７００年にわたる百済の歴史が息づく遺跡をめぐるコースだ。全参加者には、公山城、武寧王陵と王陵園、石蔵里（ソクジャンリ）博物館の無料入場券が提供される。大会前日の２７日には、軽いジョギングでコンディションを整える「シェイクアウトラン」も行われる。公州特産品の栗（アルバム）にちなみ「アルバムラン」と名付けられた同レースには５００人余りが参加する。コースは市民運動場を出発し、済民（チェミン）川★沿いを通り旧公州邑事務所を折り返す往復６キロだ。後援企業のアウトどらスポーツウェアブランド「コンプレスポーツ（COMPRESSPRT）」のグローバル最高経営責任者（ＣＥＯ）のヤン・チュミ氏も来韓し、公州韓屋村に滞在しながら１０キロコースを実際に走る予定だ。任寶美 bom@donga.com