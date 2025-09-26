文字は大きく操作は簡単、「親孝行テレビ」登場

ＬＧ電子は「１０００万人シニア層」をターゲットにした「ＬＧイージーテレビ」を発売する。ＬＧ電子は２５日、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区のＬＧツインタワーで記者懇談会を開き、２９日に韓国国内で発売すると発表した。イージーテレビは、高齢者が直感的に機能を利用できるよう、ホーム画面を５つの特化機能とお気に入りアプリに単純化。従来製品より文字サイズを大きくして視認性を高めた。専用リモコン上部には「ヘルプ」ボタンを追加。このボタンを押すと、どんな状況でも直前に視聴していたチャンネルに戻る。高齢者が誤って不要な機能を作動させた際に使える「万能解決ボタン」ともいえる。イージーテレビには、カカオトークを通じてメッセージ送信やビデオ通話ができる「ＬＧバディ」機能も搭載されており、離れて暮らす子ども世代とのコミュニケーションを支援する。また、「薬を飲む時間」や「植物に水をやる時間」などを入力すると、適切なタイミングで知らせてくれる「生活アラート」機能も備えている。ＬＧ電子は、サービスセンターへの高齢者からの問い合わせの７０％以上が「簡単操作の難しさ」に関するものだという点に着目し、新製品を開発した。昨年末、６５歳以上の人口が１０００万人を超え、市場が拡大している点にも注目した。国内出荷価格は６５型が２７６万９０００ウォン、７５型が３８６万９０００ウォン。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com